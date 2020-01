Incidente sulla 107, tre feriti. Sul posto anche l’elisoccorso

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi sulla statale 107 nei pressi di San Pietro in Guarano. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due vetture.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi del caso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure.

Sul posto è inoltre arrivato l’elisoccorso per trasportare uno dei feriti nella strutture sanitaria più vicina. La statale 107 stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.