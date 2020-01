Fermati in piazza cercano di far sparire la droga, denunciati due giovani stranieri

Sono stati beccati con addosso della marijuana e nonostante uno di loro, un uomo, abbia cercato di disfarsi dello stupefacente e l’altra, una donna, di nascondere una borsa contenente un bilancino e 365 euro in contanti, sono stati fermati da una pattuglia delle Volanti.

È scattata così la denuncia per i due, entrambe stranieri, lui di 21 anni, J.K. le iniziali, e lei di appena 19, O.F. Gli agenti della questura di Cosenza li hanno notati e controllati ieri durante un servizio eseguito in Piazza Autolinee del capoluogo bruzio.

Nella stessa serata la polizia ha beccato anche un 23enne mentre fumava dell’hashish. Per lui il deferimento con una sanzione amministrativa.