Provolley attesa sul campo avversario della Prodet Cetraro

Domani la squadra di mister Salvatore Celico sarà sul campo avversario della Prodet Cetraro, che in questo momento occupa stabilmente il secondo posto in classifica con ben 31 punti conquistati.

È stata comunque una settimana positiva per i pitagorici della Provolley che dopo la sospensiva del Tar sulla riconsegna del PalaMilone hanno tirato (almeno per il momento) un sospiro di sollievo, anche se la questione è tutt’altro che risolta. Una vicenda che ha influito parecchio anche sull’umore dei ragazzi, cresciuti in quella struttura non solo dal punto di vista sportivo. Tornando invece alla gara con Cetraro il gruppo ha lavorato bene ed è pronto.

“Sono stati giorni molto particolari - conferma mister Celico - non è stato facile distrarre ragazzi da quello che è accaduto e continua ad accadere fuori dal campo, ma abbiamo il dovere di rimanere concentrati. Domenica giocheremo su un campo difficilissimo, ma vogliamo dare battaglia e terminare la gara senza rimpianti”.