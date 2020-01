Sequestrati 200 chili di novellame nel cosentino. Multe da 20mila euro

Ammonta a 200 chilogrammi il novellame sequestrato dai militari della Guardia costiera di Corigliano Rossano. L’Ufficio Marittimo di Montegiordano, con una pattuglia della Guardia di Finanza, durante un controllo lungo la strada statale 106 Ionica, ha intercettato un furgone con a bordo una partita di circa 150 chili di bianchetto, trasportato illegalmente. Il carico era pronto ad essere immesso in commercio e, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

Il prodotto ittico è stato distrutto dopo l’esame da parte dei veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale, mentre il conducente è stato multato di 10mila euro per violazioni delle norme comunitarie che puniscono la detenzione, il trasporto, la commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento.

In un secondo momento, sempre i militari della Guardia Costiera di Corigliano Calabro, con personale dell’Ufficio marittimo di Cariati, hanno sequestrato altri 50 chili di bianchetto sulla spiaggia di Cariati, già pronti in cassette di polistirolo per la commercializzazione. Anche per il conducente dell’automezzo è arrivata un sanzione di 10 mila euro per aver violato le normative comunitarie e nazionali.