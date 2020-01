Campi di finocchi a secco, il Consorzio apre lago Sant’Anna e chiede incontro in prefettura

Riapertura dell’irrigazione dal lago Sant’Anna a Isola Capo Rizzuto per far fronte alla grave fase emergenziale che stanno attraversando le colture di finocchio sul territorio. È la soluzione che il Consorzio di bonifica intende adottare per lunedì 27 gennaio, al fine di aiutare e sostener i coltivatori del territorio.

Decisione assunta per “dare parziale risposta agli utenti” e a seguito della richiesta inoltrata alla Regione per “un’irrigazione di soccorso di sette giorni, da lunedì 27 Gennaio, per un volume stimato di circa un milione di mc di acqua grezza”.

Il consorzio ha poi richiesto “l’intervento della Prefettura di Crotone per la convocazione immediata (ad horas) di un incontro risolutivo stante l’incombente danno, certo ed irreversibile, a carico degli agricoltori”.

Ma a seguito della mancanza di risposta da parte dell’Ente e “nonostante reiterata urgente richiesta in data odierna per la crescente e pressante protesta avanzata dagli agricoltori della zona, già in stato di fermento ed agitazione, che temono la perdita del prodotto ancora in campo” la richiesta sembra essere andata nel vuoto.

“Le sfavorevoli condizioni meteorologiche, caratterizzate da scarse e sporadiche precipitazioni, non hanno finora consentito il riempimento del lago di Sant’Anna che allo stato registra un accumulo di circa 6,8 milioni di mc a fronte della sua capacità di 16 milioni”.