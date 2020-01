Rifiuti pericolosi in contrada Gonea a Morano. Nessun pericolo per la salute

Il Comune di Morano ha attivato le procedure per rimuovere rifiuti pericolosi abbandonati in contrada Gonea. Sul posto sono dunque intervenuti i tecnici dell’ufficio tecnico e la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali che hanno fatto i controlli e le verifiche necessarie.

Dagli accertamenti è emerso che dal bidone metallico industriale, aperto, corroso e in avanzato stato di deterioramento, non c’è presenza né fuoriuscita di alcun genere di materiale e quindi tanto il bidone, quanto gli altri oggetti trovati (una giara arrugginita e smembrata e un vecchio pneumatico) sono da ritenersi non pericolosi.

Gli oggetti sono stati prelevati dal Comune e conferiti negli appositi contenitori posizionati presso il proprio Centro Raccolta. In particolare, al bidone sarà assegnato specifico codice CER per l’adeguato smaltimento, mentre gli altri scarti recuperati saranno trattati secondo consuetudine per singola tipologia d’appartenenza.