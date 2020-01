Soverato. In giro in bici nonostante i domiciliari: in manette badante 40enne

Era ai domiciliari per maltrattamenti contro familiari e conviventi, ma questo non gli ha impedito di girare in bicicletta a Soverato. Peccato che il 40enne sia stato “beccato” dai carabinieri della stazione locale che, durante un controllo non l’hanno trovato a casa. E non solo, perché l’uomo avrebbe tentato di simulare la sua sagoma mettendo cuscini sotto le coperte, per far sembrare che stesse riposando. In questo modo avrebbe voluto ingannare un anziano convivente di cui avrebbe dovuto prendersi cura in qualità di badante.

Sono quindi scattate le ricerche e il 40enne è stato rintracciato a bordo di una bicicletta, con uno zaino e una lampada da esterni, venendo arrestato in flagranza di reato per evasione. La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, ripristinando la misura cautelare degli arresti domiciliari.