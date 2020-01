Cotronei, si dimette l’assessore Teti: “Non mi riconosco in azione politico amministrativa”

Sono politiche le motivazioni che hanno spinto Francesco Teti a rassegnare le dimissioni da assessore comunale all’urbanistica di Cotronei. “Non condivido e non mi riconosco più nell'azione politico amministrativa proposta, che non ritengo più essere in piena coerenza con quanto espresso ai cittadini con le nostre linee programmatiche”.

Si è quindi detto “consapevole” di “non riuscire a imprimere le mie idee e rimettere in discussione un modo di amministrare la cosa pubblica, chiuso in se stesso e notevolmente distaccato dalla popolazione, dove le decisioni, a volte, non passano per un confronto e una condivisione, ritengo doveroso fare un passo indietro”.

Non esistono quindi i “presupposti per continuare un mio impegno, concreto e non meramente formale, all'interno della giunta, per poter esercitare in piena autonomia le funzioni a me demandate. Le motivazioni, che mi hanno spinto alle dimissioni, sono strettamente di natura politica”.

Teti afferma di aver “considerato la mia esperienza politica e amministrativa un modo per mettermi a disposizione dei cittadini, e mai come un'opportunità per esercitare un potere per fini personali, svolgendo sempre il mio mandato, con entusiasmo, correttezza e umiltà, sottraendolo al mio impegno professionale e alla mia famiglia. Rimane in me il rimpianto di non aver potuto portare a termine il lavoro prefissatomi, ma resta almeno la soddisfazione di averci tentato, senza mai lasciarmi influenzare”.

Lascia poi con “la speranza che da questo momento in poi si possa favorire un'ampia e positiva discussione, per superare le enormi difficoltà che ormai da tempo imperversano sulla nostra comunità. Tengo a precisare, che la scelta delle dimissioni è frutto di una decisione autonoma e ben ponderata ed è assolutamente indipendente dalle sollecitazioni esterne sollevate in queste ultime ore”.