Rende, al via rete territoriale per economia solidale

Al via la creazione di una rete territoriale per un’economia solidale tra comune di Rende, la cooperativa sociale Medicare, Confartigianato, Ust Cisl Cosenza e Anolf. È questo l’obiettivo del protocollo siglato dall’Ente e le associazioni che si inserisce nel progetto “Percorsi d’Accoglienza. Pratiche d’Integrazione e Sviluppo Sostenibile” che l’assessorato all’immigrazione e alle politiche sociali promuove nell’ambito delle azioni di inclusione e interazione.

“Siamo partiti -ha affermato il sindaco Marcello Manna- dalla consapevolezza che lo sviluppo produttivo debba andare di pari passo con quello culturale. Per questo abbiamo puntato ad un’alta formazione che comprendesse iniziative inglobanti le comunità che compongono il tessuto sociale del nostro territorio al fine di realizzare una città che sia accogliente e multiculturale”.

“Questi percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico collegati all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione umanitaria oltre ai soggetti cosiddetti svantaggiati - ha dichiarato l’assessore Annamaria Artese - puntano allo sviluppo locale integrato, alla diversificazione e alla creazione di nuove e piccole start-up d’impresa. La costruzione di interventi integrati, che partendo dal basso possano accompagnare e sostenere le comunità, l'imprenditorialità e l'innovazione, favorirà di sicuro la crescita dell’intera comunità rendese. La costituzione della rete -ha concluso l’Artese- è passaggio necessario affinché tale processo possa concretizzarsi in reali opportunità di lavoro per i corsisti di arte liutaia e per gli aspiranti mosaicisti”.

Un primo bilancio delle attività svolte dallo scorso marzo sarà delineato all’interno del convegno “Arts for Equality” previsto per il prossimo 19 febbraio alle 10,30. Nella sala Tokyo del museo del Presente, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco e dell’assessore, interverranno Vito Samà, per la regione Calabria, Nadia Luise per Medicare, Emilio Natalizio per Nef-Accademia d’arte liutaia, Armando Rossi per Co.Re e la dirigente del settore Roberta Vercillo. Durante l’incontro moderato dalla giornalista Simona De Maria sarà presentato il video “Percorsi d’accoglienza” realizzato da Giacomo Intrieri.