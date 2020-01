Dramma della solitudine. Fuoco divampa dalla stufa, anziana muore carbonizzata

Un vero e proprio dramma della solitudine quello che ha sconvolto la comunità di San Giorgio Morgeto, piccolo comune del reggino nel Parco nazionale dell’Aspromonte.

Un incendio, che potrebbe essere divampato da una stufa, ha alimentato il fuoco che ha avvolto l’abitazione dove viveva un’anziana sola, Maria Avati, di 88 anni, per la quale in soli pochi minuti non c’è stato nulla da fare: circondata dalle fiamme non è riuscita ad allontanarsi dalla sua casa morendo carbonizzata.

Sul posto, dopo una chiamata al 115, sono arrivati immediatamente, intorno alle 8 di ieri sera, i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Polistena, che hanno tentato di salvare la donna ma che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Taurianova, che hanno avviato le indagini per determinare la causa dell’incendio.