I Vigili del Fuoco di Cosenza, poco dopo le 20 di questa sera sono intervenuti in via Alarico del capoluogo bruzio per un incidente stradale che ha coinvolto due automezzi. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti dopo aver estratto da uno di questi il conducente che è rimasto lievemente ferito. Sul posto anche Polizia di Stato e il 118.