Isola. Inchiesta parco eolico “Wind Farm”: 11 assoluzioni e 13 prescrizioni

Dopo tre anni si chiude con undici assoluzioni e tredici prescrizioni il processo nato dall’inchiesta della Dda di Catanzaro sull’affare milionario del Parco eolico “Wind Farm” di Isola Capo Rizzuto che con i suoi 48 aerogeneratori è considerato tra i più grandi in Europa per estensione e potenza erogata.

Ad essere assolti sono stati dune Giuseppe Graziano, ex consigliere regionale; Salvatore Curcio; Antonino Genovese; Vincenzo Iacovino; Giovanni Misasi; Vittoria Imeneo; Egidio Michele Pastore; Luciano Pelle; Annamaria Ranieri; Domenico Vasta; Massimo Zicarelli, tutti i componenti del Nucleo Via.

L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione ha invece riguardato Pasquale Arena, Nicola Arena (73enne), Nicola Arena (56enne), Carmine Megna, Roberto Gobbi, Giovanni Maiolo, Fabiola Valeria Ventura, Massimiliano Gobbi, Martin Zwichy, Salvatore Nicoscia, Giuseppe Ferraro, Carmelo Misiti, Stefano Colosimo.

Le richieste del pubblico ministero della Dda di Catanzaro Domenico Guarascio risalgono al 2017. Il pm aveva chiesto al gup di assolvere i componenti del nucleo Via, così come decretato oggi dal giudice, mentre per Pasquale Arena aveva invocato, 4 anni e sei mesi; Nicola Arena (73enne) 4 anni; Nicola Arena (56enne), 4 anni di reclusione; Carmine Megna, 4 anni; Roberto Gobbi 4 anni e 6 mesi di reclusione; Giovanni Maiolo, 2 anni e 8 mesi; Fabiola Valeria Ventura, 2 anni e 8 mesi di reclusione; Massimiliano Gobbi, 3 anni; Martin Zwichy, 2 anni; Salvatore Nicoscia, 1 anno e 8 mesi di reclusione; Giuseppe Ferraro 2 anni; Carmelo Misiti, 2 anni; Stefano Colosimo 2 anni di reclusione.

Durante la requisitoria il pm aveva ripercorso gli atti di un’indagine che nel 2012 portò la Finanza a mettere i sigilli sul Parco eolico, successivamente dissequestrato e per essere poi posto nuovamente sotto sequestro e poi a confisca, con successiva revoca di quest’ultima.