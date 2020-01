Decesso Mattia Albace, a breve accertamento tecnico irripetibile

Sono distrutti dal dolore ma vogliono vederci chiaro i familiari di Mattia Albace, il giovane deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo (QUI), e si sono così affidati a un’agenzia che ha nominato dei periti per effettuare accertamenti tecnici irrepetibili.

“Mattia era un ragazzo dolcissimo, che aiutava tutti. Appassionato d’arte, frequentava l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sognando che questa sua passione per l’arte potesse in futuro diventare un lavoro – racconta con voce spezzata papà Raffaele - Mai avrei creduto di poter sopravvivere a mio figlio, per qualsiasi genitore è innaturale, non puoi essere preparato. Oggi facciamo finta di andare avanti ma la nostra vita si è fermata il 19 dicembre. Mattia l’amava, la vita, rispettava tutti e da tutti era stimato e apprezzato, anche dagli insegnanti che hanno partecipato con grande dolore ai suoi funerali”.