Berlusconi arriva in Calabria e promette “sgravi fiscali e meno tasse”

“Proponiamo di non far pagare per i primi tre anni nessuna tassa e nessun contributo alle aziende che assumono stabilmente un giovane disoccupato. Possiamo farlo anche utilizzando i fondi europei”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, impegnato in un tour per sostenere la candidata del centro destra Jole Santelli.

Tappa a Tropea dove ha accennato anche a sanità e occupazione, “due temi – dice - ai quali è dedicata la maggiore attenzione nei nostri programmi per la Calabria. Bisogna realizzare infrastrutture e a queste devono affiancarsi una fiscalità di vantaggio e uno sgravio contributivo per chi assume”. La stessa solfa insomma che a ogni elezione viene riproposta a ridosso delle competizioni elettorali.

Poi entra nel vivo scrivendo che “Jole Santelli è una candidata straordinaria. Jole Santelli è stata nei miei gruppi parlamentari ed è stata anche al Governo come sottosegretario alla Giustizia. Ha una capacità straordinaria ad individuare i veri problemi e, soprattutto, a scegliere le persone giuste per dare risposte concrete alle aspettative dei cittadini”.

Durante il comizio nessun accenno al momento per i due candidati impresentabili, ma Berlusconi ha parlato di scelta accurata “nella squadra di Jole Santelli abbiamo persone esperte, capaci e professionisti esterni per risolvere i singoli problemi. Ho la certezza che Jole Santelli sarà una imprenditrice del pubblico per migliorare questa regione. Da imprenditore e uomo di Stato le darò consigli e quindi sarò idealmente pure io nella squadra”.

È solo verso la fine che parla degli “impresentabili”, affermando che “bisogna vedere e sottoporsi ad un processo per poi constatare se saranno assolti o condannati. Aspettiamo l’esito del processo. Per quanto mi riguarda, mi hanno informato di questa cosa ma non ho avuto modo di conoscere queste persone. Ne ho conosciute altre che sono assolutamente presentabili e sono state inserite nelle nostre liste a sostegno della nostra candidata presidente della Regione Calabria Jole Santelli”. Alla quale riserva poi una battuta sessista: "la conosco da 26 anni, non me l’ha mai data”.

