Siglata partnership tra Arpacal e Diceam dell’Università di Reggio Calabria

Arpacal e il Diceam (Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito della ricerca nel settore di fisica ambientale.

La collaborazione, che ha già portato ad alcune pubblicazioni su riviste di settore nonché la partecipazione comune a congressi a livello nazionale, mira alla ricerca scientifica comune sulla caratterizzazione chimico-fisica di ambienti terrestri, svolgendo anche analisi congiunte sui campioni prelevati nell’ambito delle attività istituzionali obbligatorie, nonché organizzazione e partecipazione congiunta a congressi e seminari che trattino la tematica della Fisica Ambientale.

Il Dipartimento DICEAM svolge, tra l’altro, attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione spettroscopica di materiali, solidi e liquidi, tramite le tecniche Raman, di fotoluminescenza e infrarossa. In ambito ambientale, tali metodologie d’indagine permettono la caratterizzazione di svariate matrici per l’individuazione di sostanze di particolare interesse e la determinazione del loro contenuto e della loro distribuzione spaziale nelle matrici investigate.

Mentre l’Arpacal, attraverso il suo Laboratorio del Servizio Agenti Fisici del Dipartimento di Reggio Calabria, che curerà l’adempimento dell’accordo di collaborazione, svolge già attività di ricerca scientifica mediante strumentazione in grado di eseguire analisi di spettrometria gamma, alfa e beta totale, emanometria, spettrometria alfa e scintillazione liquida, per determinare la concentrazione di attività di radionuclidi naturali e antropici eventualmente presenti nelle matrici investigate, mediante la rilevazione dell’energia nucleare in eccesso emessa sotto forma di particelle e fotoni.

Laboratorio fisico del Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria che, come noto, nel 2019 ha ottenuto, dall’ente unico nazionale di accreditamento Accredia, l’accreditamento delle prove sulle determinazioni di radionuclidi gamma emettitori in acqua, alimenti e campioni ambientali solidi. L’Arpacal, fine, ha indicato quale proprio referente e responsabile scientifico dell’accordo Francesco Caridi, fisico del Dipartimento provinciale Arpacal di Reggio Calabria, mentre il DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha indicato quale proprio referente e responsabile scientifico Saveria Santangelo.