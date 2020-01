Elezioni, Morra: “In Calabria due impresentabili”

Nicola Morra

La lista degli incandidabili è finalmente venuta alla luce. Ad appena tre giorni dal voto in Emilia Romagna e Calabria. E se nel feudo del centro-sinistra c’è solo un candidato che ha riportato sentenza di condanna in primo grado per la legge Severino che vedrebbe, qualora eletto, sottoposta a sospensione di diritto la carica di rappresentante della Regione, in Calabria i candidati sono due. E una terza posizione è al vaglio della commissione antimafia.

È quanto ha affermato Nicola Morra, presidente della commissione che ha spiegato che il lavoro sulle liste avviene in tre fasi: “Prima l’analisi delle liste. Poi la trasmissione alla Procura nazionale antimafia per un primo controllo, infine i dati vengono trasmessi dalla Procura nazionale. La Commissione a questo punto compie una ricerca per ottenere la documentazione relativa a tutti i carichi pendenti dei candidati e acquisire le sentenze passate in giudicato.

Giuseppe Raffa e Domenico Tallini gli impresentabili in Calabria, dal momento che entrambi sono rinviati a giudizio con fase dibattimentale. La candidatura dell'ex sindaco facente funzione di Reggio Calabria ed ex presidente della Provincia non sarebbe conforme al codice di autoregolamentazione delle candidature in quanto "rinviato a giudizio, con fase dibattimentale in corso, per - ha comunicato il presidente della commissione Nicola Morra - i reati di corruzione in concorso e sotto il vincolo della continuazione commessi in Reggio Calabria nel 2013 e poi nell'aprile del 2015. Il dibattimento è ancora in corso presso il Tribunale di Reggio Calabria".

Mentre il consigliere regionale uscente e consigliere comunale di Catanzaro Tallini è considerato impresentabile per essere stato rinviato a giudizio, relativamente a "più fattispecie di corruzione per induzione indebita a dare e a promettere".

(ultimo aggiornamento 14:42)