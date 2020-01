Lavori antisismici e al sottotetto: in arrivo 500 mila euro per Palazzo Gagliardi-De Riso

Palazzo Gagliardi-De Riso, sarà al centro di un piano che prevede lavori per il miglioramento sismico del tetto di copertura e per la messa in sicurezza del sottotetto.

“Palazzo De Riso-Gagliardi, è un edificio storico di gran pregio, - ha sottolineato il presidente della Provincia, Salvatore Solano. Costruito tra il XVIII e il XIX secolo, il palazzo, progettato da Giovan Battista Vinci, richiama lo stile rinascimentale, differenziandosi da qualsiasi altra costruzione gentilizia presente nella città di Vibo. Il nostro intento - ha, quindi, evidenziato il presidente Solano - è quello di preservare e rendere fruibile quest’opera d’arte. Metterla, nel più breve tempo possibile, a disposizione dei cittadini vibonesi per iniziative di carattere artistico e culturale che rilancino la nostra realtà territoriale”.

‘L’intervento, finanziato con i fondi del Por Calabria avrà un costo complessivo di 500mila euro. Tale finanziamento - come si evince dalla relazione della Ase Engineering Consulting, società alla quale sono stati appaltati i lavori - si integra: “con il Piano di settore degli edifici storici e di pregio architettonico, con il Piano triennale per il turismo (Legge regionale n. 8 del 2008), nonché con le azioni previste nella linea di intervento per l’attivazione di forme di gestione attorno ai beni culturali’.

“Si tratta di lavori che mirano alla salvaguardia di uno dei più importanti beni culturali della città - ha chiosato il presidente Solano - interventi pianificati assieme alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, grazie ai quali, in questa prima fase, verrà preservata la parte inferiore del palazzo, dove - com’è risaputo - sono presenti strutture costituite da volte e archi, caratterizzate da elementi decorativi di alto pregio e di alto valore artistico e architettonico”.