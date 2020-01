“Dall’inferno all’infinito”: al Garden un viaggio nell’animo umano con Monica Guerritore

‘Dall’Inferno all’Infinito’, è lo spettacolo di e con Monica Guerritore in scena al Garden di Rende, martedì 28 gennaio con inizio alle 21 ed inserito nella Rassegna fi Teatro e Musica “Primafila”, organizzata dell’Associazione Culturale “Novecento Teatri”, con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota.

Da Dante Alighieri e il suo Inferno all’Infinito di Leopardi passando attraverso Pasolini, Morante, Valduga, Pavese. E poi tutta la forza espressiva di Monica Guerritore, “un involucro trasparente e traspirante di emozioni”, che conduce lo spettatore all’interno di un viaggio nell’animo umano, nei suoi mostri rappresentati dal Caos dell’Inferno, con lo scopo ultimo di “uscire a veder le stelle” guidati da Virgilio e da autori più vicini a noi. Sul palcoscenico artisti di epoche diverse riprendono vita, uniti dalla ricerca comune che interroga il senso ultimo dell’esistenza umana.

NOTE DI REGIA

La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di Hillmann e Citati accompagnano e forse spiegano (in parte) la discesa nel nero, nell’intima natura umana, che Dante mette in versi nei canti iniziali dell’Inferno (Divina Commedia); la sua ricerca e il suo incontro con le parti del Sé.

Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica (che accompagna tutta la performance) diventa motore emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abbandono (La Tentazione della Valduga), di ferocia come nel canto del conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena anche figure materne e paterne: Pasolini, Morante.

Tutto rende la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri lontani tra loro per epoca, un'unica grande anima che racconta le infinite vie della testimonianza del Sé. Le parole di Umberto Eco e del grande psicanalista Galimberti accompagnano, noi uomini di oggi, nella comprensione del nostro Inferno interiore e dell’Infinito intuìto…Tutto percepito e a noi consegnato da un'unica fonte, l’Intuizione artistica, di uomini e donne che hanno “cercato se stessi”(C.Pavese).

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende.