Controlli nel reggino: 22enne arrestato dopo inseguimento e colluttazione con polizia

Durante controlli gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polistena hanno fermato un ciclomotore condotto da un 22enne di nazionalità rumena, risultato privo sia della patente di guida che della copertura assicurativa del mezzo.

Il giovane conducente, mentre i poliziotti procedevano ai normali controlli per le contestazioni delle violazioni del codice della strada, ha tentato la fuga riprendendo la guida del veicolo. Gli Agenti hanno immediatamente inseguito l’uomo, che, nel tentativo di far desistere gli inseguitori, non ha esitato a speronare ripetutamente il veicolo della polizia per poi tentare la fuga a piedi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e sono stati ripetutamente colpiti dal giovane mentre tentavano di immobilizzarlo.

Il giovane è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (il ciclomotore era già sotto sequestro) e per la guida del veicolo senza la patente.