Decreto dimezza organici: a rischio la sanità pubblica calabrese

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa Intersindacale della Dirigenza Medica Veterinaria e Sanitaria (Psicologi, Biologi, Farmacisti, Chimici e Fisici) in cui si annunciano iniziative clamorose:

"Le organizzazioni sindacali regionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria in forte disaccordo con il DCA 192 del 20 dicembre 2019 del Commissario ad acta della Regione Calabria, che ridurrà drasticamente le già esigue dotazioni organiche di tutte le Aziende Sanitarie, comunicano che in data odierna, dopo approfondito confronto hanno richiesto un incontro urgente per esaminare le varie criticità del decreto stesso che, se attuato, metterebbe a serio rischio l'erogazione dei servizi sanitari di base e dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale, con grave pregiudizio per salute dei cittadini

Dichiarano inoltre che porranno in essere tutte le azioni sindacali per contrastare tale disposizione."

ANAAO ASSOMED Dr. Filippo Maria Larussa

AAROI EMAC Dr. Domenico MInniti

(AUPI) Dr. Armodio Lombardo

SNR Dr. Adolfo Siciliani

SIMET Dr. Giuseppe Calzone

AIPAC Dr. Pasquale Minchella

SINAFO Dr. Giuseppe De Marco

FVM Dr. Gianluca Grandinetti

CIMO Dr, Alfonso Longobucco

FESMED Dr. Giuseppe Pirillo

FISMU Dr. Claudio Picarelli

CISL Medici Dr. Nino Accorinti

UIL Medici Dr. Giuseppe Seminara