Rogliano, denunciati tre “furbetti” del reddito di cittadinanza

Tre “furbetti” del reddito di cittadinanza sono stati denunciati dai carabinieri di Rogliano. I tre, appartenenti allo stesso nucleo familiare, erano riusciti a ottenere il Reddito di Cittadinanza, percependo dall’Inps circa 1.000 euro al mese dallo scorso maggio. Tutto è partito dai tentativi di notificare atti a un giovane di 34 anni di Lungro, ma trapiantato da anni a Rogliano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, dallo scorso settembre risultava irreperibile da diverse settimane.

Grazie a diversi accertamenti, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo ad Altomonte dove, senza dire nulla ad amici e parenti, si era trasferito già dal mese di luglio 2019 nella casa paterna, senza uscirne mai se non per brevissime commissioni. La circostanza per cui non avesse mai mutato la propria residenza roglianese ha insospettito i carabinieri che hanno quindi effettuato un confronto con la banca dati dell’Inps.

È così emerso che tanto il 34enne, quanto il padre M.V., 59enne, sono risultati percettori di reddito di cittadinanza. A seguito di altri sopralluoghi nella loro abitazione ad Altomonte però, i carabinieri hanno scoperto che M.M., 33enne di origine romena e compagna di M.V., percepisse il beneficio. Nelle dichiarazioni Isee i tre erano residenti tutti in abitazioni differenti e facevano parte di altrettanti nuclei familiari.

Grazie agli elementi raccolti, i militari, coadiuvati dai colleghi di Altomonte e Lungro, hanno bussato alla loro porta alle prime luci dell’alba. A seguito delle operazioni di sopralluogo e perquisizione, è stato operato nei loro confronti il sequestro preventivo delle 3 carte magnetiche rilasciate dagli uffici postali di Rogliano ed Altomonte

Il Provvedimento preventivo è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Castrovillari. I 3 dovranno ora rispondere in concorso dei reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Comunicazione non veritiera dello stato di famiglia, nonché darsi da fare per trovare i circa 9.500,00 euro frodati all’INPS e che dovranno essere presto restituiti.