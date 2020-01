Vibo. Riunione Sorical-Comune per disservizi alla condotta: assunti impegni

Una riunione col fine di analizzare i disagi che si sono verificati a seguito delle due rotture dell’acquedotto, ha avuto luogo al Comune di Vibo insieme ai tecnici Sorical.

Durante i lavori si è potuto desumere che le squadre operative hanno lavorato ininterrottamente per 37 ore per ripristinare il servizio interrotto la notte prima. A questo punto l’amministrazione comunale ha chiesto a Sorical ‘un migliore monitoraggio della rete e, per l’ipotesi di ulteriori rotture della rete, una maggiore attenzione nelle comunicazioni tra uffici, ciò al fine di consentire una informazione tempestiva e corretta ai cittadini e di ridurre al minimo i disagi.’

Sempre nel corso dell'assemblea è stato altresì richiesto di predisporre ‘un piano di emergenze, coinvolgendo anche la Protezione Civile Regionale. Piano di emergenza al quale fare riferimento in caso di interventi di manutenzione sulla rete anche al fine di informare in modo puntuale i cittadini e ridurre al minimo i disagi’. Nei prossimi giorni Sorical ha deciso dunque di sottoporre al Comune un piano da attivare in caso di emergenze, mentre il 28 gennaio alla Regione si terrà una riunione per fare il punto sul progetto di ingegnerizzazione della rete idrica comunale gestito direttamente dall’ente regionale.