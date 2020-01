Elezioni, Toninelli in Calabria: “Le liste del Movimento sono pulite. Aiello è candidabile"

Danilo Toninelli

Il tour in Calabria di Danilo Toninelli, ex ministro delle infrastrutture, è partito dalla stazione di Sibari dove con Rosa Silvana Abate e tanti attivisti ha voluto raccontare con un video su Facebook la situazione dei trasporti e come è riuscito a “collegare la zona della Calabria per troppo tempo rimasta isolata”. A Sibari è infatti arrivata l’alta velocità che ha eliminato l’isolamento dell’area. Nel corso della sua diretta, poco dopo il suo arrivo in Calabria, Toninelli ha voluto ricordare la sala blu che l’Abate ha fatto installare nella stessa stazione.

Quest’oggi ha invece incontrato i giornalisti a Cosenza dove sosterrà Francesco Aiello, candidato alla presidenza del Movimento 5 stelle. E ha difeso la scelta di Aiello, “professionista” affermando che sia “candidabilissimo” perché “scelto e votato dagli iscritti al Movimento”. Ha quindi parlato di “una scelta democratica” nei confronti di una persona “pulita”. Ha quindi rimandato al mittente l’ipotesi di incandidabilità e dalla stessa persona che aveva sollevato il problema, Nicola Morra, presidente della commissione antimafia ha detto di aspettare solo una cosa: “L’elenco dei nomi incandidabili che i calabresi si trovano nelle liste. Dentro ci sono impresentabili, e se votati manterranno la Calabria arretrata come negli ultimi 20 anni”.

Strali poi nei confronti del vecchio centro destra che è stato macchiato da vicende giudiziarie, come il centro sinistra adesso al governo. Quindi l’appello: “Andate a votare, perché il sistema di potere che tiene ferma la Calabria con l’astensionismo rischia di vincere”.

“Se c’è una forza politica che vuole aiutare la Calabria e il turismo, commercio, è il Movimento 5 stelle. È il Movimento che va contro lo spopolamento e l’isolamento. Abbiamo riaperto strade provinciali come la Ioppolo Coccorino, stiamo dando una mano sia al governo e lo faremo in Regione”.

Ha quindi fatto un riferimento al progetto di intermodalità, “c’è solo un pezzo di 2 km che arriva fino a Rosarno, e qui la Regione ha fatto un casino incredibile”. Ma adesso, assicura Toninelli “abbiamo l’ok della Regione per fare passare la ferrovia in quel pezzo e ad rfi e ora faremo ammodernamenti che permetteranno a treni di alta capacità di uscire dal porto e andare in Europa”.