Tir contro volante della Polstrada sull’A2. Illesi gli agenti

Prima l’urto, poi l’impatto contro il guardrail del viadotto Salso sull’A2. È successo ieri quando, per cause in corso di accertamento, un tir sul tratto tra gli svincoli di Firmo e Castrovillari-Frascineto, ha urtato e spinto la volante della Polstrada contro il guardrail del viadotto Salso.

Stando alla prima ricostruzione sembra che l’autista del mezzo pesante non abbia visto l’auto che stava transitando. Per fortuna la vicenda si è chiusa senza alcun ferito. I due agenti, infatti, prima hanno messo in sicurezza l’area e poi si sono recati al pronto soccorso per i controlli, da dove sono usciti senza alcuna ferita.