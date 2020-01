Xmas Invasion, conclusa l’ottava edizione: 102 gli eventi in programma dal 3 dicembre

Xmas Invasion – Green Edition 2019-202 la rassegna culturale organizzata dal Circolo Arci Le Cento Città di Crotone, arrivata all’ottava edizione e quest’anno coadiuvata dal Csv Aurora di Crotone, dal Forum Provinciale del Terzo Settore e da oltre 40 soggetti fra privati e associazioni socio culturali in città, si è conclusa.

Gli eventi in programma sono stati 102, (4 eventi e 8 fuori programma) che dal 3 dicembre al 17 gennaio hanno invaso la città, fra musica, poesia, teatro, pittura, danza, solidarietà, ma soprattutto tanta socialità.

Quanto che è accaduto, nella nostra città, è stato un piccolo miracolo di condivisione e collaborazione. Non si erano mai visti nel passato recente tanti soggetti tutti insieme, con uno scopo comune, quello di “invadere” le strade, le piazze, i luoghi pubblici e privati con eventi culturali di ogni genere, che hanno favorito soprattutto la socialità, lo stare insieme nel nome della bellezza.

Sono stati tanti gli eventi, tutto molto partecipati, che nello spazio di un comunicato diventerebbe difficile raccontare, ma basti sapere che l’affluenza media agli eventi è stata di circa 100 persone, per un totale di quasi 10.000 unità che hanno assistito almeno ad un evento di Xmas Invasion quest’anno.

Questa esperienza ci insegna che in città c’è voglia di confrontarsi e di collaborare, perché la crescita di una comunità deve necessariamente passare dalla fruizione culturale, dal momento che la cultura è l’unico strumento che abbiamo per unire la comunità e sprovincializzare il nostro territorio.

Tutto ciò diventa un auspicio per il futuro, un laboratorio di idee che diventa azione culturale unendo moltissime organizzazioni per un solo scopo, è un segnale importante.

Una città come Crotone, periferia dell’impero, che arriva a contare 102 eventi in 44 giorni (fra concerti, mostre, rappresentazioni teatrali, attività solidali, intrattenimento, saggi) dimostra una comunità viva che tiene alla crescita del territorio.

Parallelamente alle attività culturali ci sono state le campagne ambientali e contro gli sprechi alimentari che Xmas Invasion - Green Edition quest’anno promuove.

Campagne a cura di Crotone Pulita, Terre Joniche, Consorzio Jobel, Arci Crotone, Ass. Il Cireneo Mensa di Padre Pio, Gli Altri Siamo Noi, per la sensibilizzazione di temi centrali sulla sostenibilità ambientale, la difesa del territorio, la solidarietà.

Resta un’esperienza importante, nel nome dell’autogestione che potrà soltanto crescere grazie alla collaborazione di tutta la comunità culturale al servizio della collettività, che la bellezza continui ad invaderci!

Di seguito l’elenco di tutti gli organizzatori di Xmas Invasion – Green Edition 2019/2020

Arci Crotone, C.S.V. Centro Servizio Per Il Volontariato Aurora Crotone, Forum Terzo Settore Crotone, Ass. Le Cento Citta’, Access Point, A.F.O.M.A. , Anpi Crotone, A.S.D. Forza Crotone Ale’, Area Marina Protetta Capo Rizzuto, Ass. Baubo’, Auser Volontariato Crotone, A.P.Z. Calabria, Gal Kroton, Consorzio Maiale D’aspromonte, Ass. Green Zoe, Caritas Diocesana Di Crotone, Ass. Culturale Cotroneinforma, Ciclofficina, Ass. Circolo Arci Pagania, Cinalci Circolo Del Cinema, Circolo Ibis Per L’ambiente Oasi Del Martin Pescatore Crotone, Agora’ Kroton Soc. Coop. Sociale, Energie Dal Sud, Ass. Frammenti Ciro’ Marina, G.A.K. Gruppo Archeologico Krotoniate, Ass. Il Cireneo, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Istituto Musicale L.Vinci Roccabernarda, Libera Crotone Coordinamento Provinciale, Consorzio Di Cooperative Sociali Jobel, Cooperativa Sociale Terre Joniche Libera Terra, Davide Calabretta “DRUMS Accademy”, Ass. E’ Solidarieta’, Circolo Arci Djiguiya Aps Crotone, Gerardo Sacco, Joseph, Ass. Il Barattolo Ecotronei , Ass. Gli Spalatori Di Nuvole, Libreria Cerrelli, Scuola Di Danza Maria Taglioni, Teatro Della Maruca , Ass. Mediterrarte, Mga Sindacato Nazionale Forense, Ass. Nonostante Tutto Resistiamo, Ass. Culturale Nikol Ferrari, Ass. A. Maslow, P.A.C. Protezione Animali Calabria, Reti Sprar Comune E Provincia Di Crotone, Shalom Societa’ Cooperativa Sociale, Ass. Seminamente, Simeup Crotone, Slow Food Crotone, Sorgente Delle Arti, Sos Villaggi Dei Bambini, The Bounty Pub, Tiny House Bakery Cafe’, Universita’ Popolare Mediterranea Di Crotone, Ass. Volontari Di Strada, Ass. Il Barrio, Circolo Arci Ubi Maior Another Beach Project, Unione Degli Studenti Crotone, Ass. Gli Altri Siamo Noi, M.D.D.C. Cinema Eventi Sport Musica Libri Teatro Arte Fotografia Solidarietà Food Media Partner Esperia Tv, R.T.I. Calabria, La Provincia Kr, Radio Barrio, Ass. Crotoneinforma.