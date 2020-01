Rischio idrogeologico, tre progetti al ministero: previsti interventi ad Altomonte

GIAMPIETRO COPPOLA

Mitigazione del rischio idrogeologico, chiesti 11 milioni al Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade comunali Senise-Coppone, San Nicola, Via Pancaro e per l’area cimiteriale di Altomonte.

A darne notizia è il Sindaco Gianpietro Coppola sottolineando come si tratti di un’ulteriore iniziativa che conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella prevenzione e nella tutela del territorio.

Con il pensiero ben fisso alla fragilità dei nostri territori e – continua – ad episodi gravi ed imprevedibili come quelli dello scorso mese di dicembre 2019, per cui la Regione Calabria ha chiesto lo stato di calamità naturale, abbiamo avviato un lavoro di ricognizione delle aree a rischio e realizzato una programmazione di interventi urgenti. L’obiettivo – spiega – è quello di salvaguardare infrastrutture quali strade comunali o l’area cimiteriale, di consolidare zone a rischio frana, di raccogliere e reggimentare le acque, di riqualificare e recuperare spazi da usare per usi pubblici quali parcheggio ed aree pedonali.

Abbiamo risposto ad un bando ministeriale scaduto nei giorni scorsi – prosegue il Primo Cittadino – presentando tre differenti progetti per altrettante aree d’interesse, con lo scopo di realizzare interventi tecnici importanti sulle zone dell'abitato più esposte ed a rischio, ove queste problematiche sono già attive da molti anni.

Nel ringraziare l’assessore ai lavori pubblici Francesco Provenzale – conclude Coppola – che ha coordinato il lavoro dell'ufficio tecnico comunale che ha redatto i progetti, esprimiamo l’auspicio di ottenere riscontri positivi per poter intervenire ed incidere sulla situazione attuale, anche con un netto miglioramento delle caratteristiche di sicurezza di alcune zone della viabilità comunale.