Anziano solo in un tugurio sudicio e senza infissi: salvato dal buon cuore dei carabinieri

È stato trovato dai Carabinieri di Dipignano in completo stato di abbandono, al freddo e in solitudine nelle campagne in località Pantanelle della periferica frazione Tornarizzo di Paterno Calabro: si tratta di un anziano signore di 86 anni, subito soccorso e trasferito in un centro idoneo.

La scoperta è stata fatta dai militari durante un normale servizio di perlustrazione. L'anziano, non autosufficiente, stava cercando di accendere un fuoco per riscaldarsi con della legna umida ma il fumo che ne fuoriusciva, e che stava per soffocarlo, ha attirato fortunatamente l'attenzione dei carabinieri.

L'uomo viveva in una casa diroccata ed isolata, completamente senza infissi poiché distrutti da un incendio boschivo di qualche tempo fa, così come evidenziavano i segni presenti sulla vegetazione circostante, e con la porta di accesso spalancata.

L’anziano una vera e propria famiglia non l’aveva mai avuta: celibe, dopo una vita vissuta fra i campi, conduceva una quotidianità solitaria nella sua dimora isolata , senza energia elettrica, acqua potabile, né servizi igienici e con infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.

L'86enne aveva anche difficoltà di deambulazione ed era sprovvisto di qualsiasi mezzo di spostamento, dunque non avrebbe mai potuto provvedere da solo a migliorare le sue condizioni di vita.

Rincuorato dalla provvidenziale presenza dei militari dell’Arma, l’anziano ha raccontato di essere uscito di casa nei mesi precedenti solo per un periodo di ricovero in ospedale e che era anche impossibilitato ad alimentarsi regolarmente (mostrando, al contempo, un pane raffermo e rosicchiato dai topi), tanto che non mangiava da due giorni.

I Carabinieri della Stazione di Dipignano si sono adoperati immediatamente per trovare con urgenza una struttura idonea alla collocazione dell’anziano.

Pertanto, tramite i servizi sociali del Comune di Paterno Calabro che hanno constatato la situazione di assoluto degrado, l’anziano è stato affidato alle amorevoli cure del personale di una casa di riposo per anziani a Malito.

L’uomo, pieno di gratitudine, ha voluto ringraziare il Comandante della Stazione di Dipignano che si è recato personalmente presso la struttura che lo ospita per sincerarsi delle sue attuali condizioni.