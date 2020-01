Al Sigep di Rimini trionfa il gelato calabrese “Zagrumello”, premiato il maestro Mastroianni

Al Sigep di Rimini riconoscimento importante per il maestro gelatiere calabrese Francesco Mastroianni, ha ottenuto il primo posto nel prestigioso concorso Eccellenza 2020, organizzato dall'Associazione Italiana Gelatieri. Per questa competizione, Mastroianni ha voluto riunire idealmente nei gusti, i luoghi a lui più cari; ovvero la Calabria, sua terra d’origine e Roma, dove da qualche anno ha aperto con grande successo una serie di gelaterie.

Un capolavoro di dolcezza e fantasia gastronomica, che ha fatto sposare il raffinato zabaione, ormai divenuto gusto istituzionale della Capitale, con gli agrumi della Calabria; come il limone di Rocca Imperiale, le clementine della piana di Sibari e il bergamotto di Reggio Calabria. La giuria del concorso ha premiato “Zagrumello”, dell’ennesimo gelato vincente di Casa Mastroianni.

Grande soddisfazione per questa vittoria è stata espressa dal campione lametino Mastroianni, che aveva chiuso in bellezza anche il 2019, entrando nel novero dei “Bar d’Italia”, citato all'interno dell’omonima guida del Gambero Rosso e che dopo aver vinto quest’altro trofeo, sarà a sua volta giudice in altri concorsi, in svolgimento al Sigep fino al 22 gennaio.