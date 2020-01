Ruba un furgone e scappa: 32enne arrestato dopo inseguimento

Un furgone è stato rubato nella mattinata di ieri nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. A mettere in atto il furto, un 32enne, S.B., che per sfuggire alla Polizia ha innescato una pericolosa fuga prima di essere bloccato e arrestato.

I FATTI

Appena giunta la segnalazione alla Sala Operativa, i poliziotti del Commissariato di Catanzaro Lido e le pattuglie Squadra Volante si sono messi in azione posizionandosi in luoghi strategici dell’area circostante il furto, al fine bloccare eventuali vie di fuga. Dopo qualche minuto, il furgone, è stato intercettato da via Tagliamento.

Al transito del furgone gli Agenti hanno riconosciuto il conducente, S.B., noto per i suoi numerosissimi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e numerose segnalazioni per l’inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale, nonché libertà vigilata alla quale era sottoposto dallo scorso 17 gennaio.

Il giovane, invece di fermarsi all’ ”ALT ”, ha accelerato dirigendosi a folle velocità in direzione dell’accampamento rom di Germaneto, dove probabilmente riteneva di trovare rifugio, cercando di speronare con azzardate e pericolose manovre l’auto della Volante, e mettendo in grave rischio l’incolumità propria e degli inseguitori, ma anche degli utenti della strada che durante l’inseguimento, venivano costretti a loro volta a brusche manovre, al fine di evitare l’impatto con il veicolo fuggitivo.

Il furgone, peraltro, era carico di materiale ferroso consistente in sbarre metalliche che sporgevano pericolosamente sia verso la parte anteriore che verso la parte posteriore del mezzo.

L’inseguimento, è terminato in una zona di campagna nell’area di Germaneto di Catanzaro, dove il Bevilacqua, mai perso di vista dagli Agenti, ha abbandonato il veicolo su una collinetta, dandosi a precipitosa fuga a piedi nelle campagne adiacenti, allo scopo di far perdere le sue tracce nella stessa area di campagna, o nell’ormai vicino quartiere rom di Germaneto.

Dopo un tratto di corsa, il fuggitivo è stato bloccato dagli agenti e tratto in arresto.

L’immediata acquisizione dei filmati registrati da un impianto di videosorveglianza presente nella zona in cui è stato asportato il furgone, ha permesso ai poliziotti di identificare il 32enne nel momento del furto.

Il giovane è stato dunque dichiarato in arresto con la flagranza del reato e - su disposizione del P.M. di turno - è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il veicolo rubato, un furgone Fiat Strada di colore bianco, visibilmente danneggiato per la fuga e l’impatto con una cunetta, previa acquisizione di formale denuncia, è stato riconsegnato con il suo contenuto al proprietario.