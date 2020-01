Droga. Arrestati in tre nel cosentino: beccati con marijuana nelle auto

Tre persone sono state arrestate, in due diversi episodi, dagli agenti del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano per detenzione di droga a fini di spaccio e oltre 500 gr di marijuana sono stati sequestrati.

Nel primo episodio, il personale della Squadra Volante, dopo un breve inseguimento è riuscito a fermare nei pressi di della frazione Schiavonea un’autovettura, a bordo della quale viaggiava un 56enne, M.A., che sottoposto a perquisizione è stato trovato con più di mezzo etto di marijuana, abilmente occultata nella tasca di un giubbotto veniva rinvenuta.

L’uomo è stato dunque tratto in arresto in flagranza di reato e messo a disposizione dell’A.G. competente che ha disposto il rito direttissimo nella giornata di oggi.

Sempre alla serata di ieri risalgono gli altri due arresti. In particolare, gli agenti del Commissariato cosentini hanno notato, lungo il tratto della strada statale 106 ubicato nell’area urbana di Rossano, un’autovettura con a bordo due soggetti che viaggiavano con i finestrini palesemente abbassati nonostante il freddo.

Alla vista del personale della Polizia, i due avrebbero cercato invano di evitare il controllo e una volta fermati sono stati sottoposti a controllo. Perquisizione all’esito della quale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 4 involucri di cellophane contenenti 435 grammi di marijuana. La droga era all’interno di una comune busta della spesa, poggiata sul tappetino lato passeggero, nr.

Sulla scorta degli elementi di reità raccolti i due soggetti S.G., 29enne, e T.S., 26enne, di nazionalità marocchina, sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di e dopo le formalità di rito tradotti presso la casa Circondariale di Castrovillari per come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.