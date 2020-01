Elezioni, tour in Calabria della ministra dei trasporti. Domani visita di Toninelli

Danilo Toninelli e Paola De Micheli

Ultime batture per la campagna elettorale per il rinnovo del Consilio regionale e si susseguono i tour in Calabria di autorità politiche di tutti gli schieramenti.

Attesi dunque il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli (Pd) e dell’ex ministro Danilo Toninelli (M5S). Se la titolare del dicastero sbarcherà nella nostra regione nel primo pomeriggio, Toninelli invece arriverà domani, mercoledì 22 gennaio.

La ministra è attesa alle 13 di oggi per una manifestazione a sostegno della candidatura di Pippo Callipo. Il primo appuntamento vedrà impegnata la De Micheli nella sala della Musica di Palazzo dei Nobili a Catanzaro, dove dialogherà con gli operatori dell’informazione, con lo stesso Callipo e con il commissario regionale del Partito democratico, Stefano Graziano.

Alle 15,30 poi, prenderà parte a un incontro pubblico nella sala conferenze dell’hotel San Giorgio a Crotone e infine tappa a Corigliano Rossano dove, alle 18, 30, si svolgerà un evento all’interno dell’Hotel Roscianum di contrada Momena.

L’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, invece, mercoledì visiterà, alle 12.30, Vibo Marina, e in particolare la sede della Capitaneria di porto. Nel presidio navale incontrerà il comandante Giuseppe Spera per fare il punto sulla situazione dei finanziamenti in arrivo, destinati alla messa in sicurezza delle banchine e all’ampliamento dello scalo.

Successivamente si intratterrà con gli attivisti vibonesi e i candidati al consiglio regionale della Calabria del Movimento 5 Stelle e di Calabria civica, prima di ripartire in direzione Gioia Tauro.