Cotronei, successo per il primo appuntamento della rassegna teatrale

Grande successo per il primo appuntamento della rassegna teatrale di Cotronei. Il cabaret di Gennaro Calabrese, comico ed artista calabrese di fama nazionale, ha divertito per due ore i numerosi spettatori, anche dal territorio, che hanno riempito la struttura di via San Giuseppe.

Alla prima data del ricco cartellone insieme a Nicola Belcastro, sindaco di Cotronei, erano inoltre presenti il Presidente del Consiglio Comunale Barbara Cerenzia e diversi rappresentanti istituzionali e del mondo associativo del territorio.

“Vedere occupate tante poltrone del Teatro Comunale, tra i riferimenti culturali più vivaci e frequentati della provincia di Crotone, per salutare l’inizio della stagione del nuovo anno, ci convince a continuare sul percorso intrapreso ormai da anni, insieme con il promoter Pipicelli: promuovere occasioni di crescita culturale e sociale attraverso la proposta artistica”. Sono le parole di Belcastro.

Signore si nasce? Elogio alla finzione. È, questo, il titolo dello spettacolo in vernacolo, secondo appuntamento della Stagione Teatrale, che la Compagnia Apollo Aleo di Cirò Marina porterà in scena sabato 22 febbraio.

Sabato 28 marzo si alzerà il sipario sulla compagnia Hercules di Catanzaro con in testa il comico Piero Procopio, con lo spettacolo U figghju e tutti. Venerdì 24 aprile si lascerà spazio alla musica con il Concerto Mediterraneo firmato dallo stesso direttore artistico della kermesse e che vedrà come assoluti mattatori i docenti della scuola della canzone napoletana con in testa il tenore Vincenzo Acanfora che renderà omaggio alla canzone classica napoletana.

Sabato 9 maggio toccherà alla compagnia Krimisa di Cirò Marina con la rappresentazione dal titolo L’apparenza inganna. A chiudere la 14esima stagione il 23 maggio, sarà Martufello, il volto noto del Bagaglino che presenterà il suo ultimo e inedito spettacolo.