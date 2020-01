Pascolo abusivo a Zungri, denunciato allevatore

Un uomo è stato denunciato per aver introdotto il proprio gregge su dei fondi privati. A seguito di diverse segnalazioni, i carabinieri forestale di Spilinga hanno effettuato controllo a Drapia, nella frazione Caria, in località Sambuco, dove hanno accertato la presenza di ovini su un terreno privato.

Il proprietario del fondo ha sporto denuncia e, contestualmente, i militari hanno rilevato i marchi auricolari applicati su alcuni dei capi presenti.

L’identificazione, resa possibile anche grazie al supporto del Servizio Veterinario, ha consentito di accertare la proprietà dell’intero gregge, consentendo ai di deferire in stato di libertà C.N., di Zungri, e titolare di una azienda agricola, per i reati di introduzione o abbandono di animali in fondo altrui, pascolo abusivo e danneggiamento.