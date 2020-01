Nasce l’associazione “PerLe Demenze. Famiglie Unite Calabria”

Nasce a Catanzaro l’associazione “PerLe Demenze. Famiglie Unite Calabria”, organizzazione di volontariato creata da un gruppo di famigliari di persone ospiti dei centri diurni della “Ra.Gi.” di Catanzaro e Cicala. L’associazione sarà presentata giovedì 23 gennaio, alle ore 11,30, al centro “Ra.Gi.” di Catanzaro in viale Magna Grecia 75/21. Si tratta di nuova realtà associativa per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni nel rispetto della dignità delle persone malate e del loro diritto all’inclusione e alla libertà per una vita il più possibile normale.

In occasione della presentazione, si terrà un momento di approfondimento al quale parteciperà la presidente dell’associazione di famigliari, Anna Correggia, la vicepresidente, Pasqualina Luzza, e della rappresentante dei famigliari di persone giovani con demenze. Ci saranno inoltre i membri del consiglio direttivo e i parenti di donne e uomini accolti dalla “Ra.Gi.” nei suoi centri diurni di Catanzaro e Cicala.

Sono inoltre previsti gli interventi del portavoce del forum terzo settore per Catanzaro-Soverato, Giuseppe Apostoliti, dell’assessore alle Politiche sociali al Comune di Catanzaro, Lea Concolino, del presidente del Csv (Centro servizi per il volontariato) di Catanzaro, Luigi Cuomo, e della presidente dell’associazione “Ra.Gi.”, Elena Sodano. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Francesco Ciampa.