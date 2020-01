V° Centenario Raffaello, al via il programma dell’Anassilaos

Sono numerose le iniziative che l’associazione culturale Anassilaos intende avviare per celebrare il V centenario di Raffaello Sanzio. Da febbraio l’associazione intende infatti ricordare l’artista con incontri di approfondimento dedicati tanto alla vita, quanto alle opere e alle attività degli allievi con la partecipazione di studiosi e artisti coordinati dallo stesso presidente di Anassilaos Stefano Iorfida che aprirà le manifestazioni.

All’anniversario il Circolo Filatelico di Anassilaos che, nel corso degli incontri farà anche dono al pubblico di valori bollati dedicati all’artista, dedicherà una mostra storico-filatelica dedicata all’Urbinate che Nato ad Urbino il 25 marzo del 1483 da “Giovanni de’ Santi, pittore non molto eccellente” (Vasari) Raffaello muore.

Per quanto già prima della sua venuta a Roma Raffaello si fosse fatto apprezzare per la serie squisita di Madonne con Bambino, per taluni ritratti (La Gravida, la Muta, Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, La Dama con Liocorno ) e per alcune pale d’altare tra le quali celebre la “Pala Baglioni”, è soltanto nell’Urbe che raggiunge la sua completa maturità e diviene quel Raffaello da tutti ammirato e celebrato anche se tra Ottocento e Novecento egli deve cedere il passo, nel gusto artistico del pubblico al misterioso Leonardo da Vinci e al tormentato Michelangelo.