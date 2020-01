Seminara. Cani finiscono in un dirupo, messi in salvo dai Vvf

Un altro salvataggio di cani in difficoltà portato a termine dai Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria che hanno recuperato sani e salvi due bestiole finite in un dirupo.

L’allarme era stato lanciato al 115 dal proprietario dei quattro zampe nel tardo pomeriggio di domenica. I pompieri erano subito arrivati sul posto ma visto che stava per far buio e constatate le difficoltà della zona, hanno deciso di rinviare l’intervento alla mattina successiva, lunedì, quando sono tornati sul luogo, in Contrada Leone di Seminara, con una squadra del nucleo SAF ed una del distaccamento di Palmi.

Il SAF ha così iniziato di buon’ora le operazioni di recupero calandosi per circa 200 metri fino a quando non hanno raggiunto i cani e li ha messi in sicurezza. Valutate le condizioni orografiche del burrone, i Vigili hanno deciso di proseguire continuando a scendete l’ungo la parete, per altri 250 metri, fino ad arrivare su una spiaggetta sottostante dove, nel frattempo, avevano fatto giungere un gommone dei Sommozzatori con il quale gli animali sono stati recuperati, accompagnati nel porto di Bagnara e consegnati ai proprietari.