Nuoto. La Kroton riprende bene: sesto posto al Trofeo a squadre

Si è svolta sabato e domenica scorsi, nella piscina comunale di Lamezia Terme, la quarta edizione del trofeo regionale a squadre di categoria. Brutto, Canali, Devona, Filippelli, Iuticone, Leotta, Maiorano, Mancuso A., Mancuso F., Scervo, Arabia, Carvelli, Crugliano, Labonia, Muscó, Riillo, Sculco, Tonolli, Torromino i 19 atleti scesi in gara per la Kroton Nuoto nella prima uscita stagionale dopo il lungo stop legato alla chiusura della piscina olimpionica, la prima della gestione del neo presidente Tetiana Hrytsenko e che porta avanti un pezzo di storia lasciatogli dal predecessore Ersilia Crugliano.

Grandi prestazioni dei giovani atleti che nonostante le numerose assenze e la lunga inattività, pur non avendo la possibilità di entrare in acqua da oltre quattro mesi si piazzano al sesto posto in classifica su 13 società partecipanti e si confermano i più forti a Crotone.

“La speranza – ha affermato il neo presidente Hrytsenko - è che questo patrimonio della città non venga perduto e che i nostri ragazzi possano tornare a praticare il loro sport, nella loro piscina. La società con l'aiuto dei genitori sta facendo tutto il possibile per trovare una soluzione anche in via temporanea ma ad oggi purtroppo ancora nulla di concreto è stato fatto per questi ragazzi che si ritrovano a dover viaggiare per centinaia di chilometri insieme al nostro staff per poter svolgere una semplice seduta di allenamento”.

Strepitosa la staffetta mista che si piazza prima assoluta con gli atleti Iuticone, Crugliano, Filippelli e Muscó: performance impensabile alla vigilia. In evidenza i primi posti assoluti di Giulia Filippelli che vince i 50-100 farfalla e 50 rana, in particolare nei 50 farfalla con il tempo di 29”68 chiude a pochi decimi dal tempo per i campionati italiani.