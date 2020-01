La Provolley vince al Palamilone ma con l’amaro in bocca

Una vittoria dal sapore amaro. Avrebbe voluto senza ombra di dubbio festeggiare in maniera diversa la Provolley, che domenica al Palamilone si è imposta con un perentorio 3-0 ai danni del Bisignano, ottenendo quindi la prima vittoria del 2020.

I ragazzi di mister Celico hanno giocato una gara perfetta e forse, proprio immaginando quello che accadrà tra qualche ora, con tanta rabbia in corpo, facendo scorrere nella mente i tanti anni vissuti in quel palazzetto.

Secondo le direttive del Comune tra poco gli atleti della Provolley, dai più piccoli ai ragazzi della Serie C, saranno sfrattati dal Palamilone.(QUI) Proprio nella fase clou della stagione, con i vari campionati in corso e senza sapere che cosa accadrà dal prossimo 23 gennaio.

E’ ovvio che questa situazione non riguarda solamente la società del presidente Gaetano Riga, che da quando è al timone della squadra ha sempre sostenuto sacrifici di non poco conto, sia dal punto di vista personale che economico, ma travolgerà i 500 atleti che oggi usufruiscono della struttura.

Per questo la vittoria di domenica non può che passare in secondo piano, allo stesso tempo tutta la famiglia della Provolley invita i crotonesi a partecipare alla manifestazione di mercoledì prossimo (alle ore 10.00), con cui si chiederà di garantire agli sportivi crotonesi strutture all’altezza di una città che ha segnalo la propria storia anche con lo sport.