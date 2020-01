La Polizia locale di Crotone torna a celebrare il suo patrono

La Polizia Locale di Crotone è tornata a celebrare dopo diversi anni il suo patrono S. Sebastiano. La cerimonia si è svolta presso la Chiesa Maria del Carmelo ed è stata officiata dal vescovo di Crotone Mons. Angelo Raffaele Panzetta che ha dapprima visitato i locali del Comando di Polizia Locale ubicati in viale Gallucci.

Alla celebrazione ha partecipato il commissario prefettizio Tiziana Costantino, insieme al questore Massimo Gambino, al comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Greco ed anche al personale della Polizia Locale appartenente ai comuni della Provincia.

Alla fine della cerimonia il Comandante Antonio Cogliandro, nel ringraziare i presenti, ha reso i dati del lavoro svolto nell'arco dell' anno 2019 dal personale, in materia di polizia stradale, giudiziaria ed amministrativa. Una azione che è risultata intensa pur in presenza di carenza di personale.

In particolare, - secondo quanto reso noto da Cogliandro – nell’ultimo anno sono stati elevate 16.576 sanzioni per infrazioni al codice della strada di cui 11.817 attraverso lo strumento dello street control e 45 verbali per occupazioni suolo pubblico.

Inoltre, sono stati rimossi 357 veicoli per sosta vietata, effettuati 7 sequestri amministrativi di veicoli, trattati 81 ricorsi, nonché rilevati 61 incidenti stradali e ritirate 29 patenti di guida.

Sono state perlopiù effettuate 62 comunicazioni - notizie di reato per incidenti stradali compreso quelli per guida sotto l' effetto di alcol e sostanze stupefacenti, 86 deleghe indagini da parte della Procura, 48 comunicazioni - notizie di reato in materia di vigilanza edilizia, 18 comunicazioni - notizie di reati vari, n. 18 sequestri penali di cui 1 per droga, 741 atti di polizia giudiziaria notificati, 29 partecipazioni all'attività Focus ndrangheta unitamente alle altre Forze di Polizia.

Infine, - ha reso noto Cogliandro - sono state effettuate 37 notifiche di atti amministrativi vari, 109 determine istruite, 39 TSO eseguiti, 107 sanzioni amministrative elevate (igiene, regolamento polizia urbana,commercio,ecc.) 19 sequestri amministrativi, 107 sanzioni amministrative in ottemperanza di ordinanze.