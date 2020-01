Il Comune di Cassano ottiene la certificazione di qualità ISO 9001

L’Area Tecnica del Comune di Cassano All’Ionio, ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità, secondo la norma En Iso 9001. L’attestazione è stata rilasciata da Si Cert Sagl, ne ha dato comunicazione, esprimendo viva soddisfazione per tale importante riconoscimento il sindaco Gianni Papasso.

La certificazione Iso 9001 è un obiettivo prestigioso il cui raggiungimento richiede il possesso di livelli di gestione operativi elevati. Si tratta in pratica di uno standard internazionale che definisce i requisiti che il Sistema di Gestione per la Qualità di un’organizzazione deve dimostrare di possedere, per essere certa che i propri prodotti e servizi soddisfino costantemente le esigenze dei clienti/cittadini.

L'ottenimento della certificazione è solo la parte iniziale del progetto, perché l’obiettivo consisterà nel mantenimento degli standard raggiunti e nel miglioramento continuo anche attraverso verifiche ispettive periodiche dell’ente certificatore. E’ opportuno segnalare, per dare la giusta valenza al prestigioso riconoscimento, che mentre nel settore privato la certificazione di qualità è ampiamente diffusa, in Italia sono solamente poche decine i Comuni con Certificazione ISO 9001:2015.