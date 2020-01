Lilt-Salus: la scrambler therapy spegne il dolore cronico nei pazienti oncologici

Lilt Crotone, Fkt Salus in collaborazione con l’ambulatorio di terapia del dolore, insieme nella lotta contro il dolore oncologico. L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici.

La “Scrambler Therapy” è un dispositivo che si è dimostrato efficace per il trattamento del dolore cronico e per quello oncologico, anche nei casi di resistenza agli oppiacei. Il dispositivo non ha effetti collaterali, non è invasivo, è di carattere pretamente ospedaliero ed ambulatoriale, consente l’azzeramento del dolore immediato e durevole nel tempo, ha un’alta efficacia sul dolore neuropatico benigno e oncologico, non dà assuefazione e non necessita di farmaci. Grazie alla convenzione siglata tra la sezione provinciale della Lilt e Fkt Salus, i prossimi 28 e 29 gennaio si terranno due giornate di open day, presso la Salus.

L’iniziativa è rivolta a tutti i tesserati della Lilt. Per info su come tesserarsi alla Lilt si può contattare la segreteria Lilt allo 0962901594. Solo se in possesso di tesserare Lilt, si potrà poi prenotare un trattamento gratuito con la scrambler therapy chiamando il numero 096224700.