Nuoto. Indoor, trionfa la Polisportiva Team Reggio, bene l’Arvalia Lamezia

Gianvittorio Longo

Si è appena concluso il IV Trofeo Regionale per squadre di Categoria Indoor 2020, svoltosi presso la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. Una due giorni di gare competitive e stimolanti per gli atleti di tutta la Calabria, che hanno avuto modo di festeggiare il nuovo inizio per la Arvalia Nuoto Lamezia e, soprattutto, per l’impianto lametino, fino a pochissimi mesi fa impossibilitato per problemi burocratici a ospitare qualsiasi evento pubblico.

Durante la kermesse indetta dalla FIN Calabria, si sono disputati anche i campionati regionali Assoluti della FINP, nel pomeriggio di sabato scorso, con l’alternanza tra le batterie FINP e FIN.

A trionfare per il circuito regionale della Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico, la Polisportiva Team di Reggio Calabria. Secondo posto per l’Arvalia Nuoto Lamezia, rappresentata da Gianvittorio Longo e Pasquale Torcaso. Terzo gradino del podio, invece, per la Cosenza Nuoto.

I complimenti sono andati ai due atleti di casa, seguiti da mister Pietro Ammendola, per l’importantissimo risultato conseguito. In particolare, proprio grazie alle sue prestazioni, Gianvittorio è riuscito, con grande merito, ad accedere ai campionati assoluti nella categoria sb9, grazie ai tempi realizzati nella gara dei 100m rana (1.44.19).