Tremenda esplosione a Lido. Furgone a fuoco, bombole in aria come missili

Stava trasportando delle bombole di ossigeno medicale quando è divampato un incendio che si è propagato subito nel vano di carico innescando un’esplosione.

Il fatto è avvenuto stamani a Catanzaro Lido, nella zona sud del capoluogo, ed ha interessato un furgone. La deflagrazione si è generata da cinque delle bombole che trasportava. Quest’ultime, per la pressione, sono state praticamente lanciate in area come dei missili.

Parte del carico è poi finito sui vicini binari ferroviari della linea Catanzaro Lido-Reggio Calabria, per cui la tratta interessata è stata chiusa al traffico dei convogli mentre i tecnici di Trenitalia stanno controllando lo stato di sicurezza e ripulendo la stessa linea ferrata. Altre bombole, invece, sono state proiettate addirittura fino al crocevia stradale di ingresso nel quartiere marinaro

Fortunatamente, prima dell’esplosione, una volontaria dei vigili del fuoco, accortasi di quanto stesse accadendo e soprattutto intuendo il rischio che si stava per correre, ha fatto immediatamente allontanare tutte le persone dalle vicinanze del furgone e grazie a questa prontezza nell’agire si è così evitato che qualcuno potesse rimanere ferito nell’esplosione.

Unico ferito il conducente del mezzo che ha subito delle escoriazioni nel tentativo di spegnere le fiamme. La forte esplosione ha causato paura tra i residenti, con le mura delle abitazioni che hanno tremato ed alcuni vetri che sono andati in frantumi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, anche i carabinieri per le indagini del caso.