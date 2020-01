I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il giovane, fermato e controllato a bordo della sua autovettura e perquisito, è stato trovato con quattro dosi di marijuana per un peso complessivo di 13 grammi, del materiale per la pesatura e 110 euro in banconote di piccolo taglio. Dopo le formalità è stato sottoposto ai domiciliari.