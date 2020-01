Lutto a Crotone, Rocco Gaetani (Akrea) deceduto per un arresto cardiaco

Rocco Gaetani

Un arresto cardiaco seguito ad un malore complicatosi negli ultimi giorni ha provocato il decesso di Rocco Gaetani, 62enne presidente dell’Akrea, la società a partecipazione pubblica che gestisce il settore dei rifiuti nella città di Crotone. Gaetani era ricoverato già da una settimana ma, come dicevamo, la sua situazione è peggiorata fino a portarlo alla morte, avvenuta questa sera.

Ex operaio della Montedison, da giovane aveva iniziato la sua attività nell’ambito del sindacato Uil per poi passare alla Cgil. Nel 1983 fu eletto in Consiglio comunale e nel 1996 divenne parlamentare della Repubblica Italiana.