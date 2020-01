Elezioni, Di Maio in Calabria: “Per la prima volta saremo in consiglio regionale”

Quarantacinque minuti di comizio per il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, arrivato a Lamezia Terme per sostenere il candidato alle elezioni regionali del Movimento cinque stelle, Francesco Aiello. Dopo circa un’ora di interventi da parte di tutti i candidati nelle due liste, Di Maio ha preso la parola. Dopo l’apertura sul tema della sanità, promettendo che i dirigenti delle Aziende sanitarie verranno scelti per il merito e non per la politica si è detto sicuro di una cosa: “Per la prima volta nella storia, in Calabria ci saranno consiglieri regionali del Movimento Cinquestelle”. È sicuro infatti di superare la soglia di sbarramento e di “entrare nel palazzo per la prima volta”.

Nel corso del lungo intervento Di Maio ha voluto dare poi una spiegazione sul motivo per cui Movimento e Partito democratico non abbiano partecipato insieme, “non potevamo venire in Calabria con il centro destra o il centro sinistra, le forze che in questi anni sono colpevoli di aver portato la Calabria dove si trova ora”.

Ha quindi detto di fidarsi dei lametini e di quello che sceglieranno, “certo non possiamo cambiare subito, so che ci sono famiglie che vivono con poco denaro, ma non possiamo fare miracoli”. Stessa sorte per la questione nazionale, “siamo al governo da 18 mesi, non possiamo essere responsabili di quello che è accaduto prima”.

Riferimenti alle forze dell’ordine, ad Autostrade spa, all’acqua pubblica, ai giornali e ai giornalisti in un lungo monologo in cui il tema Calabria sembra assente. Ma del resto era presente con gli interventi dei candidati delle due liste che appoggiano Aiello.