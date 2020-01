Ama Calabria, grande successo per lo show Peppe Barra

Ha incantato il pubblico Peppe Barra e lo ha fatto al teatro comunale di Catanzaro nell’ambito della rassegna Ama Calabria, diretta da Francescantonio Pollice.

Il silenzio nel buio della platea, in attesa che qualcosa succeda. Una luce “spezza” quell’atmosfera di attesa illuminando Peppe Barra che, davanti al sipario chiuso, canta con voce appassionata Core a core mentre tiene in mano lo specchio del trucco. L’attore si rivela infondendo una lieve malinconia dettata dai versi di una canzone struggente. E’ stato questo l’inizio della commedia I cavalli di Monsignor Perrelli, andata in scena ieri sera.

“‘Stu core se traveste ogne mumento/comme si stesse ‘ncopp’a ‘nu triato/addò, quanno l’attore s’è truccato/pò fa’ qualunqua parte ‘e sentimento”, parole che descrivono l’arte del teatro e la sua magia. Un ideale prologo alla messa in scena di una commedia che lo vede interpretare il ruolo di una donna, Meneca, per la seconda volta nella sua carriera, alla quale riesce a dare una propria personalità, senza farne una grottesca caricatura.

Ad affiancarlo sul palcoscenico Patrizio Trampetti, compagno artistico di Barra con cui ha condiviso 50 anni di carriera, nei panni dello stravagante Monsignor Perrelli. Una interpretazione, la sua, di grande personalità con la quale riesce a entrare appieno nello spirito del personaggio. La forza della commedia è il reciproco scambio di battute, in cui si “scontrano” le opposte radici culturali e sociali. Nonostante tutto si completano a vicenda. Il Monsignore colto, seppur pervaso da una bizzarra follia, non può fare a meno della saggezza popolare della sua perpetua.

La trama si sviluppa nei primi anni dell’800, periodo in cui regnava Re Ferdinando IV, detto Re Nasone, in cui il Monsignore è realmente vissuto. Al contrario di Meneca, partorita dalla fervida mente degli autori, lo stesso Barra e Lamberto Lambertini. Noto in tutta Napoli per le sue idee bizzarre e fantasiose, Perrelli è stato in quell’epoca un personaggio deriso da tutta la popolazione. Tra le sue numerose teorie proprio quella dei cavalli che avrebberodovuto campare di sola acqua e che alla fine moriranno «proprio quando stavano per abituarsi”.

La rassegna catanzarese di AMA Calabria vivrà un nuovo appuntamento sabato 8 febbraio con WOW, tra magia e varietà, che vedrà la partecipazione di due illusionisti: il popolare illusionista Luca Bono (assistito da Sabina Iannece), Campione Italiano di Magia laureato a Parigi con il Mandrake d’Oro e Marco Aimone primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy.