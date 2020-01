Provolley: Devona convocato per il Collegiale del Club Italia

Fabio Devona

L’atleta crotonese Fabio Devona, classe 2004, ha raggiunto un grande obiettivo: il collegiale dal 3 al 9 febbraio a Roma con il Club Italia. Una soddisfazione enorme per tutta la famiglia della Provolley, che ha visto crescere Fabio sotto ogni punto di vista, non solo sportivo.

La notizia è arrivata in settimana per la società del presidente Gaetano Riga, che da tanti anni e con sacrifici porta avanti le attività della Provolley.

Lo schiacciatore di confronterà con i migliori prospetti del panorama nazionale e sarà sicuramente un'occasione di crescità che cercherà di sfruttare al massimo.

Intanto, nonostante un vociferare sulle sorti del Palamilone, la Provolley Crotone domenica 19 gennaio (ore 18.30, ingresso gratuito) scenderà regolarmente in campo per quella che, si spera, non sia l'ultima gara che si disputerà al palazzetto. I pitagorici lo faranno di fronte al Bisignano, squadra che stazione al penultimo posto in classifica con soli tre punti conquistati. Questa volta i pitagorici non possono proprio fallire, devono assolutamente tornare a vincere tra le mura amiche per cercare di insediare la Volo Virtus, che precede i crotonesi di un solo punto. Quella di domenica per Celico e i suoi ragazzi sarà la classica gara in cui si ha tutto da perdere, visto che il pronostico pende tutto da una parte.