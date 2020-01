Crotone. Strappato poster art dedicato a Gratteri

Nel giorno in cui la Calabria e buona parte del sud Italia si mobilitano per dare sostegno al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e ai suoi collaboratori (QUI) la città di Crotone si ritrova ad osservare la “vigliaccheria” perpetrata da ignoti su di un poster art realizzato dall’anonimo artista crotonese Frog in onore del magistrato calabrese.

L’opera – un gran ritratto di Gratteri – era stata incollata appena ieri ad un muro di via Panella, nei pressi del Municipio crotonese, e stamani è emerso un grosso strappo sulla parte del viso.