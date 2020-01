Morì dopo la caduta dalla bicicletta: in 4 a processo per omicidio colposo

La morte del giovane Federico Feraco, il 14enne caduto dalla bicicletta il 18 agosto 2017 (QUI) non sarebbe stata un caso sfortunato e così quattro persone sono state rinviate a giudizio con l’accusa di omicidio colposo.

Sotto accusa i lavori in corso sulla via Nazionale di Corigliano. Il pubblico ministero del Tribunale di Castrovillari aveva chiesto il non luogo a procedere ma il giudice ha deciso diversamente nei confronti del responsabile dell’ufficio manutenzione del Comune, del responsabile unico di procedimento, del direttore dei lavori e del titolare della ditta esecutrice dei lavori. Il processo partirà il 6 maggio 2020. La famiglia Feraco si costituirà parte civile.